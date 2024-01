Zeven honden vergiftigd in Richelieuproject; politie vraagt alertheid

De politie van Richelieu heeft bewoners van het Richelieuproject gevraagd om extra alert te zijn. In de afgelopen twee weken zijn daar namelijk zeven honden vergiftigd.

Dat meldt de politie Regio Oost-Suriname vandaag.

In de periode vanaf 1 januari tot heden zijn er meerdere meldingen binnengekomen dat er honden daar zijn vergiftigd, meldt de Surinaamse politie. Wie hiervoor verantwoordelijk is, is niet bekend.

Aan de bewoners wordt gevraagd om bij enige vorm van verdachtmaking, gelijk de politie te bellen op de nummers 357030/357040 of op het centraal politienummer 115.