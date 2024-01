Op dit moment woedt er een felle brand in een pand aan de Domineestraat in Suriname. Er is sprake van een enorme vlammenzee.

Het vuur is inmiddels overgeslagen naar naastgelegen gebouwen.

Manschappen van de Surinaamse brandweer zijn met man en macht bezig het vuur onder controle te krijgen.

Bekijk hier live beelden van Waterkant.Net.