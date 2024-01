Caribbean Night met Trafassi zaterdag 27 januari in Rijswijk

Zaterdag 27 januari 2024 is het weer tijd voor een onvergetelijke Caribean Night in de bruisende Sir Winston Club te Rijswijk (vlakbij Den Haag). Te gast is de populaire muziekformatie Trafassi!

Laat je meeslepen door de opzwepende beats van deze legendarische band en de ongeëvenaarde skills van top dj’s Shann, Meldevo en Meo Mania. Kaarten zijn normaal 20 euro, maar in de voorverkoop voordeliger hier online te halen

Dus: wacht niet langer, omarm het ritme van de Caribbean en verzeker jezelf van een plek op het feest van het jaar. Koop jouw tickets nu en maak je klaar voor een magische nacht vol exotisch entertainment en eindeloos plezier!

CARIBBEAN NIGHT

Zaterdag 27 januari 2024

Tijd: 23.00 – 04.00u

Kaarten kun je hier online halen

Sir Winston Club

Kessler Park 30, 2288 GS Rijswijk

Gratis parkeren in de garage op de hoek van de Lange Kleiweg en Kessler Park (NAVIGATIE invoeren: P.C. Boutenslaan 101, 2288 AG Rijswijk – Google Maps)

Surinaamse catering aanwezig by Royal java Food

Dresscode: nette kleding – geen sportkleding of petjes e.d.