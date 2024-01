Toename aantal COVID-19 gevallen; waarschuwing voor nieuwe variant

Het ministerie van Volksgezondheid in Suriname heeft laten weten dat er Wereldwijd door de WHO een stijging van 52% van nieuwe COVID-19 gevallen is geconstateerd in de periode van 20 november 2023 – 17 december 2023. Hierbij zijn er meer dan 850.000

nieuwe gevallen gerapporteerd.

De Centers for Disease Control and Prevention (CDC) heeft aangegeven dat er in de week van 23 december 2023, in de Verenigde Staten van Amerika meer dan 29.000 patiënten zijn opgenomen in ziekenhuizen met COVID-19, ongeveer 15.000 patiënten met griep en nog duizenden met RSV (Respiratoir syncytieel virus).

Volgens CDC is de SARS-CoV-2 Variant JN.1, de snelst groeiende variant in de Verenigde Staten van Amerika. Deze variant van interesse, JN.1, werd voor het eerst in september 2023 gedetecteerd in de Verenigde Staten van Amerika.

Professor Peter Openshaw, een virusexpert aan het Imperial College London, waarschuwt voor een ‘grote golf’ naarmate de JN.1-variant zich verspreidt en beschreef de virusstam als ‘sluw’. De nieuwe Covid-golf “zou groter kunnen zijn dan alles wat we eerder hebben gezien” en we zouden moeten overwegen om weer maskers te dragen, waarschuwt een deskundige.

Volgens de WHO is er momenteel ook een toename van het aantal respiratoire aandoeningen, in de Europese regio en in de regio Zuidoost-Azië als gevolg van COVID-19 en deze variant JN.1 en Influenza.

De WHO blijft alle cijfers binnen de verschillende landen volgen om de ernst van de varianten vast te stellen. Voor nu zijn er geen aanwijzingen dat deze SARS-CoV-2 variant, JN.1 voor ernstige gevolgen zal zorgen.

In Suriname is er momenteel ook een toename van het aantal respiratoire aandoeningen te merken en ook mogelijk van het aantal COVID-19 -en griepgevallen.

Symptomen bij COVID-19:

verkoudheidsklachten

hoge koorts

hoesten

pijn bij de ademhaling

plotseling verlies van /verminderde reukzin en smaakzin

kortademigheid

benauwdheid

extreme vermoeidheid

bemoeilijkte in- of uitademing

algehele pijnklachten/spierpijn

slap- en lusteloos gevoel

Preventieve maatregelen en adviezen:

Laat je vaccineren tegen COVID-19, Influenza en andere luchtwegpathogenen

Houdt afstand van mensen die ziek zijn

Draag een mondneusmasker bij druk bezochte plekken en bij het vertonen van klachten

Hoest /nies in elleboog of gebruik een papieren zakdoek (tissue)

Zorg voor goede ventilatie

Was regelmatig de handen met zeep en water voor tenminste 20 seconden

Reinig /desinfecteer oppervlakten die vaak aangeraakt worden

Consulteer de huisarts of dichtstbijzijnde polikliniek (RGD of MZ) bij het vertonen van

klachten.

𝐇𝐞𝐭 𝐌𝐢𝐧𝐢𝐬𝐭𝐞𝐫𝐢𝐞 𝐯𝐚𝐧 𝐕𝐨𝐥𝐤𝐬𝐠𝐞𝐳𝐨𝐧𝐝𝐡𝐞𝐢𝐝 𝐝𝐨𝐞𝐭 𝐞𝐞𝐧 𝐛𝐞𝐫𝐨𝐞𝐩 𝐨𝐩 𝐝𝐞 𝐬𝐚𝐦𝐞𝐧𝐥𝐞𝐯𝐢𝐧𝐠 𝐨𝐦 𝐝𝐞 𝐩𝐫𝐞𝐯𝐞𝐧𝐭𝐢𝐞𝐯𝐞 𝐦𝐚𝐚𝐭𝐫𝐞𝐠𝐞𝐥𝐞𝐧 𝐧𝐚 𝐭𝐞 𝐥𝐞𝐯𝐞𝐧 𝐞𝐧 𝐚𝐥𝐥𝐞𝐞𝐧 𝐨𝐟𝐟𝐢𝐜𝐢ë𝐥𝐞 𝐛𝐞𝐫𝐢𝐜𝐡𝐭𝐞𝐧 𝐭𝐞 𝐫𝐚𝐚𝐝𝐩𝐥𝐞𝐠𝐞𝐧. 𝐃𝐢𝐭 𝐯𝐚𝐧𝐰𝐞𝐠𝐞 𝐡𝐞𝐭 𝐟𝐞𝐢𝐭 𝐝𝐚𝐭 𝐞𝐫 𝐨𝐩 𝐬𝐨𝐜𝐢𝐚𝐥 𝐦𝐞𝐝𝐢𝐚 𝐡𝐞𝐞𝐥 𝐯𝐚𝐚𝐤 𝐯𝐚𝐥𝐬𝐞 𝐛𝐞𝐫𝐢𝐜𝐡𝐭𝐞𝐧 𝐜𝐢𝐫𝐜𝐮𝐥𝐞𝐫𝐞𝐧