Twee politiemannen RBT-West in verzekering gesteld

Een brigadier van politie en een agent van politie 1ste klasse zijn vandaag door de politie in Suriname in verzekering gesteld. Vernomen wordt dat ze in september van het vorig jaar een verdachte zouden hebben afgeperst voor een bedrag van 800 USD.

De aangever was samen met een vriend aangehouden en ingesloten door de politie van Nieuw Nickerie in samenwerking met Regio Bijstand Team West, wegens overtreding van de vuurwapenwet.

Volgens de aangever eiste de politieman M.P. een geldbedrag van 800 USD van hem met de bedoeling dat hij bepaalde zaken niet in het proces-verbaal zou vermelden. De aangever betaalde het bedrag en kwam vrij.

Zijn vriend bleef echter nog in arrest. De aangever stapte toen naar de politie, waarna de zaak aan het rollen kwam. Hij verklaarde dat beide politiemannen geld van hem hebben afgetroggeld. Vernomen wordt dat de andere agent W.F. ook verdacht wordt van een ander misdrijf.



De redactie van Waterkant.Net verneemt van bronnen dat beide politiemannen maandag waren opgeroepen door Onderzoek Personeelszaken (OPZ) in Paramaribo. Ze gaven geen gevolg aan de oproep vanwege de dure benzine. Na overleg met de regiocommandant is OPZ daarna zelf naar Nickerie getogen en heeft beide agenten gehoord

Ze werden na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie, in verzekering gesteld. Beide politiemannen blijven aangehouden.