Zangeres Nisha Madaran afgestudeerd als meester in de rechten

De bekende zangeres Nisha Madaran is op maandag 8 januari afgestudeerd aan de Anton de Kom Universiteit van Suriname en mag zich vanaf nu meester in de rechten (master of law/LLM) noemen.

Ze heeft deze titel behaald met het onderwerp ‘rechtspositie en resocialisatie van gedetineerden in Suriname’. De onderzoeksvraag bij dit onderzoek was ‘in hoeverre wordt de rechtspositie van gedetineerden zoals geregeld in de wet Penitentiaire Inrichtingen en Huizen van Bewaring met betrekking tot resocialisatie nageleefd in de praktijk?’

Nisha heeft de Surinaamse wetgeving geplaatst naast internationale verdragen en regels waarna ze een praktijkonderzoek heeft gedaan binnen de penitentiaire inrichtingen.

Het detentie systeem dient gericht te zijn op resocialisatie, wat ook vastgelegd is in artikel 2 Wet Penitentiaire Inrichtingen en Huizen van Bewaring. Resocialisatie is het heropvoeden van gedetineerden om recidive te voorkomen en ter bescherming van de maatschappij. Er is conform de wet een resocialisatie plan, maar dit plan wordt in de praktijk niet optimaal uitgevoerd vanwege verschillende factoren die zijn genoemd in de thesis. Onvoldoende financiële middelen en onderbezetting zijn twee daarvan. Er is verder in de wet Penitentiaire Inrichtingen en Huizen van Bewaring geen consequentie opgenomen voor het niet uitvoeren van het resocialisatieplan. Het resocialisatieplan in Suriname omvat ondersteuning in de infrastructuur, regiemdifferentiatie, educatie, begeleiding, bewaking, evaluatie en de nazorg.

De kersverse mr. Madaran heeft in haar thesis ook aanbevelingen gedaan die strekken tot o.a. wetswijziging en adviezen met betrekking tot de verschillende aandachtspunten.

Er zou meer awareness moeten komen onder de samenleving over rechtspositie en resocialisatie van gedetineerden, daar gedetineerden ook deel uitmaken van de maatschappij en op gegeven moment als goed mens terug moeten keren, waarbij ook de samenleving veilig dient te blijven, maar ook de gedetineerde een tweede kans verdient.

Nisha vertelt verder dat zij doorgaat met zich specialiseren op het juridisch vakgebied. Maar ook met muziek gaat ze door. “Dat is een andere kant van mij en blijft een deel van mijn leven. Maar het juridisch veld is ook een passie waar ik invulling aan zal geven”, zegt ze.

De boodschap voor jongeren is: Ga je dromen achterna en geef nooit op. “Zowel mijn hobby (muziek) als mijn studiekeus (rechten) heb ik mogen volbrengen, dankzij mijn eigen visie en doorzetting maar ook dankzij de ondersteuning van mijn omgeving. Help elkaar je dromen te behalen, heb elkaar lief en geloof in jezelf” aldus Nisha.

Tot slot wil zij haar afstudeerbegeleider mr. A. Johanns en mede beoordelaars mr. R. Djokarto en mr. dr. M. Chotoe bedanken. Verder gaat haar hartgrondige dank ook uit naar haar echtgenoot en ouders, voor de ondersteuning en geloof in haar.