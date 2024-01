SVB: ‘Contract Winter niet verlengd omdat afgesproken doelstellingen niet zijn behaald’

De Surinaamse Voetbalbond (SVB) heeft vandaag in een officieel statement laten weten dat het contract met Aron Winter is beëindigd omdat hij de contractueel vastgelegde doelstellingen niet heeft behaald in het eerste jaar.

Deze doelstellingen waren het plaatsen van Natio voor de Gold Cup 2023 en het plaatsen voor de play-off van Copa America 2024. “Geen van beide doelstellingen zijn behaald. Het SVB bestuur heeft dan ook besloten om het contract dat op 31 december 2023 afliep niet te verlengen”, schrijft het hoofdbestuur van de SVB.

Het SVB bestuur wil wel met klem benadrukken dat Aron Winter niet ontslagen is zoals bepaalde Surinaamse media melding van hebben gemaakt. “Er is een groot verschil tussen ontslaan en beëindiging van een contract c.q. overeenkomst. Zelfs Winter heeft aangegeven dat hij niet ontslagen is”, zegt de bond.

De nationale selectie die pas in juni 2024 haar eerste officiële wedstrijd voor 2024 moet spelen, zal tot er een definitieve voorziening getroffen is voorlopig onder leiding staan van de assistent bondscoach Roberto Godeken en Ryan Koolwijk.