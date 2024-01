Gewapende uitbater bar aangehouden nadat klant aangifte doet van beroving

Een man die in de vroege ochtend van maandag 8 januari van het werk naar huis liep, maakte nog even een tussenstop bij een bar. Hij is kort daarna slachtoffer geworden van een beroving, waarbij ook geschoten is.

Volgens de politie in Suriname kreeg hij in de bar, die gerund wordt door de 32-jarige Faizel O., een meningsverschil met een klant. Om erger te voorkomen vervolgde hij zijn weg. Onderweg naar huis werd hij echter door Faizel en een man genoemd ‘Lucky’ klemgereden.

Beide mannen stapten uit het voertuig, waarbij Faizel gewapend was met een vuistvuurwapen. De aangever en Faizel raakten in een handgemeen waarbij zijn gouden halsketting werd weggerukt. Het wapen van Faizel ging af maar niemand raakte gewond.

Faizel en Lucky stapten wederom in hun voertuig en reden weg.

De politie van Leiding 9A kreeg de melding van een beroving waarbij er schoten waren gelost op de hoek van Anton Budel- en de Frederik Muntslagstraat. De wetsdienaren gingen naar het adres voor onderzoek. Ter plaatse werd de man aangetroffen die verklaarde dat hij slachtoffer was van een beroving.

De 32-jarige Faizel deed het politiebureau aan en vertelde zijn deel van het verhaal aan de politie. Volgens procedure werd hij aangehouden (foto) en na overleg met het Surinaamse Openbaar Ministerie in verzekering gesteld.

‘Lucky’ is nog voortvluchtig; aan zijn aanhouding wordt gewerkt.