President: ‘Economische stabiliteit bereikt in Suriname’

De Surinaamse president Chandrikapersad Santokhi heeft dinsdag in het radiopraatprogramma ‘ABC Actueel’ te kennen gegeven dat economische stabiliteit in Suriname is bereikt.

Hij gaf daarbij aan dat dit met zware inspanning en zeker ook met zware offers van het volk is gebeurd. Die offers zullen nu terug gegeven worden aan het volk.

In het gesprek benadrukte president Santokhi dat de eerste grondconversie laat zien dat de regering vier miljoen aan inkomsten kan genereren. Als de regering elke twee weken 4 miljoen aan inkomsten uit grondconversies blijft ontvangen, kan dat geld worden gebruikt voor het financieren van sociale programma’s.

Ten aanzien van de hoge prijzen in de winkels gaf het staatshoofd aan dat deze het gevolg zijn van importinflatie. De regering heeft op basis hiervan naar mogelijkheden gekeken, en een van de oplossingen is om goederen rechtstreeks van de producent te importeren en deze rechtstreeks naar de consument te brengen.

Deze oplossing wordt momenteel uitgevoerd in het kader van het foodbasket-project, dat landelijk zal worden uitgevoerd. In alle ressorten zal een foodbasket worden opgezet. Het project is gestart met 12 producten en zal binnenkort worden uitgebreid naar 20 en daarna naar 40 producten. Met de foodbasket kunnen mensen levensmiddelen tegen lagere prijzen, die tussen 40 en 50% lager liggen dan de reguliere supermarktprijzen, aanschaffen.