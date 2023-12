Grote kerstboom in Saramacca ontstoken

Op het plein voor het commissariaat van Saramacca te Groningen is donderdagavond de grote kerstboom ontstoken door districtscommissaris (dc) Sherin Bansi-Durga en Henk Warsodikromo, directeur-eigenaar van Superior Tank And Pipe Group N.V. in Suriname.

De dc bedankte de directeur voor het feit dat het district nu al enkele jaren een eigen kerstboom en versierd monumentenplein heeft in december. Burgers hoeven hierdoor niet per se naar de stad, maar kunnen in het district genieten van de kerstsfeer.

Warsodikromo zei dat hij zich eraan heeft gecommitteerd aan de samenleving van Saramacca om elk eind van het jaar het plein voor het commissariaat te versieren en te voorzien van een kerstboom.

Na korte toespraken werd de kerstboom ontstoken. Ook ging een woord van dank uit naar Ramon Djawalapersad van Roeli’s Lighting en Decor, die ook wat versieringsmateriaal beschikbaar heeft gesteld om het geheel mogelijk te maken.

De kerstboom staat er tot en met 2 januari 2024.