Man in slaap overvallen, mishandeld en beroofd

Twee criminelen hebben in de nacht van woensdag op donderdag rond 03.00u een gewapende roofoverval gepleegd in een woning aan de Toemakhoemakstraat in Suriname.



Het 54-jarige slachtoffer C.P. werd daarbij in zijn slaap overmeesterd en mishandeld met een jachtgeweer met ingekorte loop. Als gevolg van de mishandeling liep C.P. die een gouddelver van beroep is, zwelling aan zijn been op.

De buit betreft 3.000 Surinaamse dollars, een ring en mobiele telefoons.

De verdachten hebben de achterdeur van de bedoelde woning geforceerd. Eenmaal binnen overvielen ze het slachtoffer. Na de daad verlieten de daders de plaats te voet.

De politie van Latour was na de melding ter plaatse voor onderzoek. Van de daders ontbreekt nog elk spoor.