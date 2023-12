Goedkeuring uitvoering vakbondsovereenkom: Belastingaanpassingen

De regering in Suriname heeft groen licht gegeven voor de uitvoering van de overeenkomst tussen het cluster team van ministers voor Vakbondsaangelegenheden en de Samenwerkende Vakorganisaties.

De Surinaamse ministers van Binnenlandse Zaken en Financiën en Planning gaan aan de slag met de details.

Op 24 november 2023 werd de principeovereenkomst ondertekend. Deze omvat fiscale aanpassingen, zoals een verhoogde belastingvrije som naar 9.400 SRD, verruiming van belastingschijven naar 3.500 SRD en koopkracht versterking naar3.500 SRD vanaf januari 2024.

Daarnaast blijven de btw op kookgas, elektriciteit en water, zes maanden aangehouden en wordt de government take op brandstof voor een maand verminderd.

In december 2023 wordt de koopkrachtversterking eenmalig verhoogd van 2.500 naar 5.000 SRD waarvan 4.200 SRD in december wordt uitbetaald en de resterende 800 SRD in 2024.