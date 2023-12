Strenge controle door autoriteiten tijdens Fuikdag op Curaçao

Op de eerste zondag van het nieuwe jaar wordt op Curaçao weer Fuikdag gehouden. Het is een populaire feestdag dat op het water gehouden aan de Fuikbaai. Dit feest is het grootste drijvende outdoor evenement in Curaçao en een van de grootste in het Caribisch gebied.

De Kustwacht Caribisch Gebied heeft donderdag bekend gemaakt dat er ook dit jaar op zee en langs de kustlijnen streng gecontroleerd zal worden door de kustwacht, politie en andere autoriteiten.

Het doel van deze controles is om te garanderen dat personen zich aan de maatregelen houden zoals vastgesteld door de regering van Curaçao voor die dag en voor het handhaven van de openbare orde gedurende Fuikdag 2024.

De Kustwacht verzoekt eigenaren van pleziervaartuigen, ‘charterboats’ en seadoo’s om rekening te houden met de regels die voor Fuikdag gelden. Zo is de verkoop van alcohol niet toegestaan gedurende Fuikdag en wordt er geen toestemming gegeven voor het afspelen van muziek op vloten en/of podia.

Alle boten dienen voldoende zwemvesten aan boord te hebben conform het aantal toegestane passagiers aan boord, alsmede hun scheepsdocumenten. Ook veiligheidsartikelen voor signaal aangeving en fluiten, moeten aan boord zijn.

Er zullen controles zijn op vaartuigen door de Haven en Veiligheid Inspectie en de Kustwacht.

Bovendien zal de Brandweer controles uitoefenen voor wat betreft het aansteken van vuur aan boord in verband met BBQ. Na 17:00u is het afspelen van muziek niet meer toegestaan.

Alle boten uit andere landen moeten via de Immigratie en Douane binnenkomen om in te klaren. De Kustwacht, het Korps Politie en andere bevoegde autoriteiten belast met de openbare orde, zullen degelijk handelen tegen diegenen die zich niet aan de genoemde maatregelen houden.