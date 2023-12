Arrestanten gooien voeding weg uit protest; klagen over kwaliteit eten

Arrestanten die in het cellenhuis van bureau Nieuwe Haven in Suriname zijn opgesloten, hebben de voeding die zij van de Surinaamse overheid krijgen massaal weggegooid. Dit deden ze uit protest.

De redactie van Waterkant.Net verneemt dat de arrestanten al eerder hadden geklaagd over de voeding. Volgens sommigen smaakt het eten niet goed.

Naar verluidt is dit tafereel een jaarlijkse terugkerend verschijnsel in de maand december. Een bron meldt aan de redactie dat veel arrestanten in de maand december liever buiten zijn dan in een cel.

Sommige arrestanten raken gefrustreerd vanwege het lange wachten op afhandelen van hun zaak. Dit heeft invloed op het gedrag van de arrestanten.

Het weggegooide eten (foto) werd na de protest weer opgeruimd door de arrestanten. Of er daadwerkelijk iets is aan de kwaliteit van het eten en of er iets hieraan gedaan zal worden, is vooralsnog onduidelijk.