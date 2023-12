Geboortedag Lieve Hugo uitgeroepen tot ‘Nationale Dag van de Kaseko’ in Suriname

Op woensdag 13 december 2023 vindt de eerste viering plaats van de ‘Nationale Dag van de Kaseko’. Deze datum is door het Directoraat Cultuur van het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur in Suriname uitgeroepen tot de ‘Nationale Dag van de Kaseko’.

Het is de geboortedag van Julius Theodorus Hugo Uiterloo (Paramaribo, 13 december 1935), die in zijn muzikale carrière bekend stond als Iko, Lieve Hugo en The King of Kaseko

“Lieve Hugo heeft een onmetelijke bijdrage geleverd aan de bekendheid van de kaseko in Suriname en Nederland. Het kiezen van zijn geboortedag is bedoeld als erkenning voor zijn inzet en bijdrage aan de kasekomuziek”, meldt de Stichting Kerngroep Accreditatie Surinaams Erfgoed door Kaseko Onderzoek (K.A.S.E.K.O).

De dag is uitgeroepen met als doel: