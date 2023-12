Geboeide verdachte probeert zich door hoofd te schieten bij aanhouding

Een 30-jarig man die afgelopen vrijdag door de Surinaamse politie werd aangehouden in verband met het stelen van geld van zijn oma, heeft tijdens zijn aanhouding geprobeerd zichzelf door het hoofd te schieten. Dat meldt de politie Regio Midden Suriname.

De verdachte S.R. werd vrijdagavond door de afdeling Recherche Midden Suriname aangehouden in verband met een diefstal van een tas inhoudende 13.000 euro. Hij verklaarde dat hij de tas met geld uit de woning van zijn oma had weggenomen en het geld heeft verspild.

Tijdens het onderzoek vroeg de verdachte aan de rechercheurs of hij enkele spullen uit zijn auto kon halen. Hij werd onder begeleiding van twee rechercheurs naar de plek gebracht alwaar zijn auto geparkeerd stond.

Hoewel de verdachte geboeid was, trok hij plotseling een revolver tevoorschijn die hij in de auto had bewaard en zette deze tegen zijn hoofd, met de bedoeling zichzelf van kant te maken.

Het lukte de rechercheurs heel snel om hem het wapen afhandig te maken. Achteraf bleek dat er zes scherpe patronen in het magazijn zaten. Het wapen is ten behoeve van de strafvordering in beslag genomen.

De man is na overleg met het Surinaamse Openbaar Ministerie in verzekering gesteld.