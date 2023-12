Forse geldbedragen in SRD en valuta meegenomen bij inbraak woning ondernemer

Een ondernemer in Suriname heeft maandagavond aangifte gedaan van inbraak in zijn woning, waarbij forse geldbedragen in Surinaamse dollars en valuta zijn meegenomen.

Vernomen wordt dat de geldbedragen in twee verschillende slaapkamers waren bewaard. In een van de kamers had de aangever 62.000 euro, 45.000 USD en 60.000 SRD, welke zijn weggenomen.

Uit een andere slaapkamer is 3.000.000 SRD, 11.000 SRD en een halsketting ter waarde van 100.000 SRD weggenomen.

Volgens de aangever zou de inbraak tussen 11.00u en 17.00u zijn gepleegd. Hij heeft de inbraak pas in de avond ontdekt. Volgens de politie zijn er geen sporen van braak aangetroffen. De voordeur was hoogstwaarschijnlijk niet op slot.

De politie van Santo Boma was ter plaatse voor onderzoek. Het onderzoek in deze zaak duurt voort.