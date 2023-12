Bewoner tot bloedens toe mishandeld bij mislukte woningoverval

Vier criminelen hebben afgelopen nacht een man in een woning aan de Hernhutterstraat in Suriname tot bloedens toe mishandeld.



Volgens het slachtoffer was een van de mannen gewapend met een mes. Tijdens de mishandeling liep de bewoner een barstwond aan het hoofd op.

Er is niets weggenomen, omdat het slachtoffer hard om hulp begon te roepen. De alerte buurtbewoners reageerden snel op het geroep, waardoor de daders het hazenpad kozen en zo niets konden buitmaken.



De politie van Nieuwe Haven was ter plaatse voor onderzoek. Aan de opsporing en aanhouding van de voortvluchtige verdachten wordt gewerkt door de Surinaamse politie.