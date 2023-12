Scholiere na uitstappen uit bus geschept door bromfietser

Een scholiere is vrijdagmiddag rond 13.30 uur kort na het uitstappen uit een bus geschept door een bromfietser aan de Indira Ganhdiweg ter hoogte van de Robertolaan.

Beiden raakten gewond en zijn met de ambulance afgevoerd naar de Spoedeisende Hulp van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo.

Uit onderzoek van de afdeling Verkeer Regio Midden Suriname is gebleken dat de scholiere uit de bus stapte en nadat zij enkele stappen maakte om het rijwielpad over te steken, zij geschept werd door de bromfietser die met vrij hoge snelheid kwam aangereden.

Het meisje heeft een barstwond aan haar voorhoofd opgelopen en klaagde van pijn en de bromfietser heeft letsels aan het gelaat en benen opgelopen. Het onderzoek duurt voort.

De politie doet een beroep op weggebruikers, vooral voetgangers, om eerst goed op te letten alvorens de straat over te steken. Eveneens drukt de politie hen op het hart om niet achter of voor een stilstaande bus en/of voertuig de weg over te steken. “Vergewist u zich ervan eerst dat u goed overzicht heeft alvorens de weg over te steken”.