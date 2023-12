Keti Koti officieel bijgeschreven op Inventaris Immaterieel Erfgoed Nederland

Keti Koti, de dag van de herdenking en viering van de afschaffing van de slavernij, is samen met Dia di Emansipashon (Kòrsou / Boneiru), Dia di Emancipacion di esclavitud (Aruba), Emancipation day (St.Maarten/Saba/St. Eustatius), bijgeschreven op de Inventaris Immaterieel Erfgoed Nederland.

Het certificaat is vandaag, 2 december 2023, officieel ondertekend door Urwin Vyent, directeur NiNsee, en Linda Nooitmeer, voorzitter bestuur NiNsee, tijdens een feestelijke bijeenkomst in het Stadsarchief in Amsterdam (foto).

Bijschrijving in de Inventaris Immaterieel erfgoed is een middel om de beoefenaars te helpen bij het levend houden van hun immaterieel erfgoed. Met de bijschrijving in de Inventaris laten de gemeenschappen zien dat ze bezig zijn met de borging van het immaterieel erfgoed en werken ze aan de zichtbaarheid en de bespreekbaarheid van het erfgoed.

De bijschrijving van Keti Koti vond plaats op de voordracht van het Nationaal Instituut Nederlands Slavernijverleden en Erfenis. Keti Koti staat al sinds 2020 in de Canon van Nederland, de vijftig vensters met belangrijke historische gebeurtenissen voor Nederland.

Over het NiNsee:

Het Nationaal instituut Nederlands slavernijverleden en erfenis (NiNsee) is de officiële landelijke organisatie van het Nederlandse Slavernijverleden en de doorwerking daarvan in de huidige maatschappelijke verhoudingen. Het NiNsee verzamelt, beheert en deelt kennis rond de gedeelde geschiedenis van het trans-Atlantische slavernijverleden.

In het Herdenkingsjaar Slavernijverleden programmeert het NiNsee een flink aantal activiteiten om kennisdeling en het bewustzijn over de Nederlandse geschiedenis te verbreden zodat het al volwaardig onderdeel wordt beschouwd van de Nederlandse geschiedenis.