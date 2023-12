Peneux: “Ondernemers, vrouwen van ministers en mensen in buitenland zijn spookambtenaren”

IMF-delegatieleider Anastasia Guscina deelde onlangs ook mee dat 18 procent van het ambtelijke personeelsbestand van Suriname niet is geregistreerd.

“Wie zit in die 18 procent? Ondernemers die een bedrijf hebben, een salaris krijgen, maar nooit komen op het ministerie. Heleboel vrouwen van ministers die thuis blijven met behoud van loon, maar nooit één dag op het ministerie hebben gewerkt. Mensen die langdurig in het buitenland zitten en hun salaris ontvangen. Waarom wordt dat niet opgelost?”, aldus oud-onderwijsminister Robert Peneux.

Hij reageerde hiermee in het programma Interactief op D-TV op het spookambtenaren-probleem binnen Suriname waar opeenvolgende regeringen weigeren tegen op te treden.

Eén van de voorwaarden van het IMF-programma is het verwijderen van spookambtenaren. Wanneer volgens Guscina van de spookambtenaren kan worden afkomen, zal er meer ruimte zijn voor behoorlijke salarisverhogingen voor de ambtenaren die wel (hard) werken. Het volk moet volgens haar verandering en verantwoordelijkheid opeisen, omdat dit verspilling is.

Peneux stelt dat Guscina met haar reactie de regering een signaal heeft gegeven dat zij nu haar ballen moet gaan tonen. Ook de oppositie en coalitie in De Nationale Assemblee zijn opvallend stil gebleven in deze kwestie. Hijzelf is het totaal eens met het voorstel van de IMF-delegatieleider. Door de spookambtenaren uit het systeem te gooien, zal er behoorlijk veel geld overblijven om andere belangrijke zaken te doen.

Hij stoort zich echter eraan dat terwijl ambtenaren aan de ene kant worden afgevloeid, honderden tot duizenden nieuwe ambtenaren op andere departementen in dienst worden genomen. “Waarmee zijn we bezig in dit land? Waarom wordt dat geen agendapunt? Laat daar die bommen vallen als je belang voor je land hebt. Kom geen awari domri spelen. Maak een agendapunt over die 18 procent ambtenaren die niet zijn komen registreren en hoe wij gaan handelen”, aldus de oud-minister.

Ook de werkzaamheden die NPS-parlementariër Ivanildo Plein via zijn bedrijf levert om terreinen van een aantal scholen te onderhouden, is volgens Peneux doorgestoken kaart. De oud-minister stelt dat het onjuist is wanneer Plein via diverse interviews aangeeft dat hij deze werkzaamheden vanaf 2013 aan het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur (MINOWC) levert.

Peneux was vanaf november 2012 directeur bij het MINOWC en vanaf augustus 2015 t/m april 2018 minister. Hij stelt daarom niet op de hoogte te zijn dat Plein deze werkzaamheden toen leverde aan het ministerie. “Het is niet waar. In mijn tijd nooit. Het is iets van nu. Laat hij geen awari domri spelen. Dus als we al die mensen daar in het parlement analyseren, dan worden er rookwolken opgeworpen. En niet mensen die het menen met het land Suriname”, aldus Peneux.