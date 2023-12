Stiefvader in verzekering gesteld na poging misbruik stiefdochter

De politie in Suriname heeft vrijdag de 55-jarige Melvin K. aangehouden nadat er aangifte tegen hem werd gedaan. Melvin zou getracht hebben zijn minderjarige stiefdochter seksueel te misbruiken.

De redactie verneemt dat de verdachte probeerde zijn stiefdochter over te halen om seksuele handelingen met hem te plegen. Hij zou haar in ruil hiervoor diverse giften in het vooruitzicht hebben gesteld.

Na een aantal pogingen vertelde het meisje hetgeen haar was overkomen aan een familielid, die de rest van de familie verwittigde.

Er werd vervolgens aangifte tegen de stiefvader gedaan.

De politie van Geyersvlijt ging na de aangifte op onderzoek uit en trof de verdachte op zijn woonadres aan, waar hij in de boeien werd geslagen ter voorgeleiding.

Nadat de man bij een hulpofficier werd voorgeleid is hij na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie in verzekering gesteld.

De zaak is zoals gebruikelijk overgedragen aan de jeugdpolitie voor verder onderzoek.