Vrouwen Suriname winnen ook return van Antigua en Barbuda

De vrouwenvoetbalselectie van Suriname heeft woensdag ook de tweede wedstrijd tegen Antigua en Barbuda in de Road to Concacaf Gold Cup gewonnen. In het ABFA Technical Center in Antigua en Barbuda won Suriname wederom met 1-0.

De Surinaamse Katoucha Patra maakte na enkele gemiste kansen uiteindelijk in de 45+3 het gouden doelpunt van de wedstrijd.

Koploper van groep A Guyana won met 9-0 van Dominica In het Franklin Essed stadion in Suriname.

Suriname zit in groep A samen met Antigua en Barbuda, Dominica en Guyana. Guyana is koploper met 12 punten uit vijf wedstrijden gevolgd door Suriname met 9 punten.

De volgende wedstrijd van Suriname is op zondag 3 december thuis tegen Dominica. Suriname won de eerste wedstrijd met 4-0.