President Santokhi aangekomen in Dubai

President Chandrikapersad Santokhi is op woensdag 29 november 2023 in de Verenigde Arabische Emiraten (VAE) gearriveerd. Het staatshoofd zal in Dubai de COP28 – de 28ste editie van de jaarlijkse klimaattop van de Verenigde Naties – bijwonen.

Deze zogenoemde ‘Conferentie van de Partijen’ vindt plaats van 30 november tot 12 december.

President Santokhi heeft bij zijn vertrek op dinsdag 28 november het belang van Surinames deelname aan deze grootse bijeenkomst benadrukt. Suriname zal zich sterk maken voor maatregelen tegen klimaatverandering en concrete acties om de diverse fondsen zoals loss and damage en adaptatie effectief te laten functioneren.

Het staatshoofd verwacht verder dat tijdens COP28 diverse onderwerpen aan de orde zullen komen, die zeker voor Suriname van belang zijn. Hij onderstreepte ook de noodzaak voor het verkrijgen van middelen en het opdoen van de nodige expertise om onze bossen en biodiversiteit op een duurzame manier te behouden en beschermen.

Ook de ministers Albert Ramdin van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking (BIBIS) en Marciano Dasai van Ruimtelijke Ordening en Milieu (ROM) maken deel uit van de presidentiële delegatie die Suriname op constructieve wijze zal vertegenwoordigen.