Leerkracht zet complot met vriend in elkaar om haar ex te beroven

De politie in Suriname heeft een 36-jarige leerkracht en haar 48-jarige vriend aangehouden, nadat zij een bizar complot in elkaar hadden gezet om de 52-jarige ex-vriend van de leerkracht te beroven.

De huidige vriend van de leerkracht hield de ex-vriend daarbij onder schot met een vuurwapen en dwong de man om de leerkracht oraal bevredigen. Dit werd ook allemaal door hem gefilmd.

Uit het voorlopig onderzoek is gebleken dat A.C., die leerkracht van beroep is, in het verleden een relatie had met het slachtoffer S.M. S.M zocht steeds contact op met A.C. om die relatie opnieuw te beginnen.

A.C zette samen met D.R. een complot in elkaar om het slachtoffer te beroven. Zij lokte het slachtoffer uit naar een afgelegen plek waar hij door A.C. en D.R. werd opgewacht. D.R. liet het slachtoffer onder bedreiging van een vuurwapen A.C. oraal bevredigen en dat werd gefilmd.

Na de handeling werd hij door D.R. met de platte zijde van een houwer mishandeld en van SRD 1000,- beroofd. Alsof dat niet voldoende was, zette D.R. het slachtoffer vervolgens onder druk om een bedrag van SRD 50.000,- te betalen ter voorkoming dat het filmpje waarin hij A.C. oraal bevredigd op sociale media werd gedeeld.

Het slachtoffer deed aangifte en afgelopen dinsdag 28 november 2023, zijn D.R. en zijn vriendin A.C. door Recherche Midden Suriname aangehouden ter zake, diefstal met geweldpleging, bedreiging met enig misdrijf tegen het leven gericht, poging afpersing en belaging.

Na overleg met een lid van het Surinaamse Openbaar Ministerie werden zij in verzekering gesteld.