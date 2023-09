Vrouwenvoetbalselectie Suriname wint thuis met 1-0 van Antigua en Barbuda

De vrouwenvoetbalselectie van Suriname (Natio) heeft zondagavond de tweede wedstrijd in de Road to Concacaf Gold Cup ook in winst omgezet. In het Franklin Essed stadion won Suriname met 1-0 van van Antigua en Barbuda.

Andaya Landveld maakte het gouden doelpunt voor Natio in de 16e minuut uit een penalty.

Suriname zit in groep A samen met Antigua en Barbuda, Dominica en Guyana. Natio is momenteel koploper met 6 punten uit twee wedstrijden.

De volgende wedstrijd van Suriname is op woensdag 25 oktober thuis tegen buurland Guyana.