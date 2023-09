Auto ’s nachts in brand gevlogen en geheel vernietigd

Een grijze Nissan March is afgelopen nacht geheel afgebrand aan de Ronald Koorendijkweg in Suriname. Brandweervoorlichter Olton Pinas probeerde het vuur zelf te blussen.

Hij liet aan de redactie van Waterkant.Net weten dat hij rond 04.30u door zijn buren werd gebeld, met de mededeling dat een auto in zijn buurt in brand stond.

“Ik snelde me met een brandblusapparaat naar het adres en probeerde het vuur te blussen, om te voorkomen dat de vlammen over zouden slaan naar een pand”, vertelt Pinas. Voor de aankomst van de Surinaamse brandweer stond de auto reeds in lichterlaaie.

De brandweer van Toekomstweg was ter plaatse en heeft slechts nablussingswerkzaamheden kunnen verrichten. Het voertuig is volgens Pinas nagenoeg geheel afgebrand. Er hebben zich geen persoonlijke ongelukken voorgedaan. Door de hitte is een van de ruiten van het bedoelde pand kapot gegaan.

De politie van De Nieuwe Grond was te plaatse voor onderzoek.

De huurder van het bedoelde pand tevens eigenaar van de uitgebrande auto, is zaterdag verhuisd. Hij had met de eigenaar van het pand afgesproken om zijn auto zondag, dus vandaag, af te komen halen. Zover mocht het niet komen. De oorzaak van de brand is vooralsnog onbekend.