Dronken jongeman rijdt auto in trens en raakt gewond

Een 24-jarige man, die onder invloed van alcohol verkeerde en vermoedelijk niet het bezit is van een rijbewijs, is zondagavond met een personenauto in de trens beland langs de Tawajaripolderweg in Suriname.

De jongeman was na het ongeval niet aanspreekbaar en is per ontboden ambulance afgevoerd naar de Spoedeisende Hulp van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo.

Het is nog onduidelijk hoe de bestuurder met het voertuig van de weg is geraakt en in de trens is beland.

De politie heeft de zaak in onderzoek. De wagen is door een sleepdienst geborgen en afgevoerd.