VIDEO: Eerste commerciële vlucht met ‘nieuw’ SLM toestel genaamd Victory

De Surinaamse luchtvaartmaatschappij Surinam Airways heeft op maandag 13 november 2023 de eerste commerciële vlucht uitgevoerd met haar nieuwste aanwinst. Het gaat om de Boeing 737-800 met het registratienummer PZ-TCX, die de naam ‘Victory’ heeft gekregen.

Het toestel vloog van de Johan Adolf Pengel International Airport in Suriname (PBM) naar Curaçao (CUR) en Aruba (AUA) en vice versa.

De Victory is het tweede toestel voor de regionale route. In juli werd hiervoor de lease overeenkomst getekend. Begin dit jaar werd het eerste 737 toestel, de ‘Sabaku’, in gebruik genomen.

De eerste commerciële reis van de Boeing onder de vleugels van Surinam Airways werd vastgelegd door SLM bemanningslid All Kromodimedjo (video onder) en vertegenwoordigt niet alleen een luchtvaartgebeurtenis, maar ook een symbool van vooruitgang en triomf voor de luchtvaartmaatschappij.