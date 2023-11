Atompai voorspelt dat Van Samson nauwelijks 5 stemmen zal krijgen in 2025

Poetini Mielando Atompai, voorzitter van de Surinaamse Politiebond (SPB), hoopt dat de parlementariërs Cedric van Samson en Cheryl Dijksteel in 2025 weer door de VHP op de kandidatenlijst zullen worden geplaatst. De vakbondsleider stelt dat beide parlementariërs niet opkomen voor de mensen die bij de afgelopen verkiezingen in Suriname op hen hebben gestemd. Hij verwacht daarom dat vooral Van Samson nauwelijks 5 stemmen zal krijgen.

“Santokhi is half niet zo erg als Van Samson en Dijksteel. Na den man dati na a probleem. Den man dati ne luku den sma fu den. Juist den man e kosi den man fu den. Heri dei Van Samson e kosi blakaman. Daarom willen we zien hoeveel stemmen ze zullen halen bij de komende verkiezing. A musu kon baka tap’ a lijst. Kande a ne doro feifi”, zei Atompai maandag aan D-TV na afloop van de algemene ledenvergadering (alv) van de gezamenlijke vakbeweging op het CLO-terrein.

De gezamenlijke vakorganisaties gaan onverkort door met hun acties. Dinsdag 14 november is de verzamelplaats de Heiligenweg om 09.00 uur. Vandaar gaat de groep naar de DNA en het Kabinet van de President om een motie in te dienen over wat maandag besproken is op de alv.

Atompai schuift zijn ontevredenheid over de gang van zaken in het land niet onder stoelen of banken. Zo richtte hij zich ook op de recente uitspraak van VHP-fractieleider Asiskumar Gajadien, waarin die stelde dat de acties alleen maar schade toebrengen aan het land.

Volgens Atompai is Gajadien juist de baas wanneer het neerkomt op het voeren van acties, aangezien die juist veel acties in het verleden heeft ondersteund. “En nu mogen mensen geen actie voeren. Laat Gajadien die mensen komen uitleggen hoe ze hun salaris moeten besteden om uit te komen. Dan hoeven de mensen geen acties te voeren”, aldus de SPB-voorzitter.