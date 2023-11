Man betaalt met valse Amerikaanse 100 dollar biljetten bij groothandel Albina

De politie in Suriname heeft een 38-jarige man aangehouden nadat hij met valse Amerikaanse dollarbiljetten had betaald bij een groothandel te Albina.

De verdachte S.J. had met drie valse biljetten van 100 Amerikaanse dollar betaald voor de aankoop van goederen bij de groothandel.

Hij werd daarna op donderdag 9 november door de lokale politie aangehouden en ter voorgeleiding overgebracht naar het politiebureau van Albina.

Na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie is de verdachte door de politie in verzekering gesteld. De valse Amerikaanse dollar biljetten zijn in beslag genomen, meldt het Korps Politie Suriname.