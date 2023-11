Ryan Benimadho en Vishay Hardwarsing winnaars Savanne Rally 2023

De 45ste editie van de Savanne Rally in Suriname werd afgelopen weekend verreden en wel van vrijdag 3 november tot en met maandag 6 november. In verband met deze editie hebben de deelnemers dit jaar vier dagen gereden in plaats van drie.

De uitslag van de Rally werd donderdagavond bekendgemaakt bij het Lala Rookh complex. Ryan Benimadho en Vishay Hardwarsing zijn de grote winnaars geworden in de hoofdklasse. Het is de eerste keer dat zij deze Rally hebben gewonnen, meldt QN Sport. Het duo eindigde vorig jaar op de derde plaats.

Het verschil tussen de nummers 1 en 2 was slechts 5 punten. Op de tweede plaats eindigde Jane Harkisoen en Lloyd Chin Kon Sung en op de derde plaats Dave Boetius en Robert Hahn.

Hieronder de winnaars van alle klassen en het aantal strafpunten.

Hoofdklasse:

Ryan Benimadho en Vishay Hardwarsing – 1141

Jane Harkisoen en Lloyd Chin Kon Sung – 1146

Dave Boetius en Robert Hahn – 1310

A-klasse:

Asutoch Sital en Saeed Joemmanbaks – 2293

Ben Halfhide en Eduard van Leeuwen – 2637

Akshay Bhoendie en Raisha Klein – 2763

B-klasse:

Milad Elias en Shayer Nijman – 3463

Viresh Saktoe en Kim Lemmers – 3639

Miquel Tadimoeljo en Sheldon Simson

Stads-klasse:

Alahn Ronokarijo en Ashwin Ratan – 640

Roderick Islam en Jurio Islam – 724

Giovanni Sidoel en Daniel Sidoel – 739