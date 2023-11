Gail Eijk “Ik had nooit gedacht dat ik ooit zelf mee zou maken wat ik vaak zelf versla”

Reporter Gail Eijk heeft zaterdagnacht uitleg gegeven over het verkeersongeval van de ochtend waarbij een voertuig van de nieuwsdienst van SUN Web TV over de kop was geslagen tijdens de Suriname Savanne Rally 2023.

“Ik had nooit gedacht dat ik ooit zelf mee zou maken wat ik vaak zelf versla. Maar wij hebben niks in de hand. Vol enthousiasme zijn we vrijdag meegetrokken met de rally om verslag te doen vanuit de savanne.

We hadden er als team ook enorm veel plezier in. Zaterdagmorgen op de route vanuit Afokbakadam naar Casipora, we hadden net nog leuke foto’s gemaakt van het landschap, kregen we een klapband. Ik zat achterin met collega Krishan. Timmy Menig bestuurde het voertuig en naast hem zat Tirza die ons vanuit de Sark begeleidde.

Op een gegeven moment voelde ik hoe het voertuig begon te slingeren en sla me dood, ik weet dat ik iets geschreeuwd moet hebben maar ik weet het niet meer. Daarna moet het voertuig van de weg zijn geraakt en zeker drie keer over de kop zijn gegaan.

Wat er verder gebeurde is mij niet duidelijk en vaag in mijn hoofd. Ik voelde dat ik uit de auto getrokken werd en ergens gezet om te zitten.

Maar ik weet wel dat ik dankbaar was en God op het moment dat ik echt bij was heb gedankt. Omdat we net voorbij een diep ravijn waren en ik weet dat als dit een minuutje eerder was gebeurd dat het anders was afgelopen. Ik had er in de auto zelf nog een opmerking over gemaakt.

Krishan werd met de ambulance afgevoerd vanwege pijn aan zijn rug. Tirza had wat schaafwonden. Ik had pijn aan mijn schouder en mijn hoofd en was wat duizelig en misselijk. (Nog steeds beetje misselijk en hoofdpijn).

Timmy was gelukkig okay. Inmiddels zijn we allemaal weer thuis en moesten we ons rally avontuur afbreken. Ik had medicijnen gehad en denk dat die me echt hebben laten slapen dus vandaar dat ik nu pas op iedereen reageer”, zegt de reporter.

Eijk dankt een ieder voor alle steun, bezorgdheid en begrip.