IMF delegatie in Suriname voor 4e Review

Momenteel is een IMF delegatie van 9 personen onder leiding van Anastasia Guscina in Suriname. Zij zullen voor de vierde keer de stand van zaken opmaken (Review) van het programma (Extended Fund Facility) dat met Suriname is overeengekomen. De beleidsgesprekken beginnen op 1 november en eindigen op 8 november. De counterpart is het ministerie van Financiën en Planning, waarbij minister Stanley Raghoebarsing de Surinaamse delegatie leidt.

Suriname en het IMF zijn in december 2021 een programma voor 36 maanden overeengekomen. Het doel van het programma is om het Herstelplan van de overheid te ondersteunen. Daarbij moest er via consolidatie van de begroting en herschikking van de schulden duurzaamheid ontstaan voor de begroting en schuldpositie.

Tevens zou er een sociaal programma worden uitgevoerd om de kwetsbare personen in de samenleving te beschermen. Verder diende het monetaire en wisselkoersbeleid verbeterd te worden. De kwetsbaarheid van de financiële sector diende ook aangepakt te worden. Tenslotte behoorde de anti-corruptie en goed bestuur vorderingen te boeken.

Voor het programma was oorspronkelijk USD 688 miljoen goedgekeurd. Het bedrag is vanwege het missen van enkele reviews USD 516 miljoen geworden, omdat de gemiste reviews niet worden uitbetaald. Van dit bedrag heeft Suriname inmiddels USD 156 miljoen ontvangen.

Bij positieve beoordeling van de huidige review, zal Suriname weer USD 52 miljoen ontvangen. Deze middelen helpen om de koers te stabiliseren en de deviezenvoorraad op peil te houden.

De IMF delegatie zal gesprekken voeren met de minister van Binnenlandse Zaken over de voortgang van de Public Sector Reform. Met een cluster van vijf ministers -t.w. Sociale Zaken, Volksgezondheid, Arbeid, Binnenlandse Zaken, Financiën en Planning- wordt over het Sociaal programma gesproken. Met de minister van Landbouw Veeteelt en Visserij zal over het agrarischbeleid gesproken worden. Met de minister van Financiën en Planning zullen diverse gesprekken plaats vinden over de voortgang van het programma.

Hiernaast vinden er gesprekken plaats met de Centrale Bank, diverse banken en cambios over de financiële sector en de wisselkoers. Met de Centrale Bank zal ook worden gesproken over de nieuwe Bankwet, het monetair beleid en de hervormingen. Met het Bureau voor de Staatsschuld zal gesproken worden over de stand van zaken bij de herschikking van de schulden. Er zal verder een ontmoeting plaatsvinden met de Anti-Corruptie Commissie over haar werkzaamheden. Ook wordt met de Centrale Lands Accountants Dienst gesproken over de activiteiten van dit instituut.

Het gesprek met de Suriname Economic Oversight Board Speciale verdient een speciale vermelding. Deze monitoort de uitvoering van het IMF programma vanuit het bedrijfsleven en maatschappelijk middenveld. Aan het eind van het bezoek zullen bezoeken gebracht worden aan de leiding van de Nationale Assemblee, de Vice president en de president.

Op woensdag 8 november wordt een gezamenlijke persconferentie gehouden over het bezoek.