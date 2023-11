Brutale straatrover rukt tas van hoogbejaarde vrouw op klaarlichte dag weg

De 88-jarige Maria S. kreeg vrijdag de schrik van haar leven toen een straatrover haar tas plotseling wegrukte. Dit gebeurde op klaarlichte dag, op de kruising van de Hendrikstraat en de Mahonylaan in Suriname.

Na de daad is de man die gekleed was in een blauw hemd en een blauwe jeansbroek, richting de Mahonylaan gerend. Het slachtoffer bleef ongedeerd.

In de tas waarmee de rover ervandoor ging, had de hoogbejaarde vrouw huissleutels, documenten en een portemonnee met wat Surinaamse dollars.

De politie van Centrum was ingeschakeld en ging ter plaatse voor onderzoek. Aan de opsporing van de voortvluchtige brutale rover wordt hard gewerkt.