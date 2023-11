Door politie neergeschoten moordverdachte ontvlucht uit Academisch Ziekenhuis

De 34-jarige Guyanese moordverdachte Jason Isaacs, die op 13 oktober bij zijn aanhouding door de politie in zijn benen was geschoten, is vannacht ontsnapt uit het Academisch Ziekenhuis Paramaribo (AZP).

De verdachte was sinds zijn aanhouding opgenomen in het hospitaal. Hij wordt in zijn eigen land ook door de politie gezocht in verband met een roofmoord in 2021.

Isaacs wordt in Suriname ervan verdacht een man in de nacht van donderdag op vrijdag 13 oktober op de hoek van de Waaldijk- en Eugene Gesselstraat te hebben doodgeschoten.