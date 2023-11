Een 37-jarige man in Suriname, is zaterdagochtend overleden nadat een boom op hem viel te Stonkampu in het Saragebied.

De politie van Brokopondo kreeg omstreeks 11.00 uur de melding van het voorval en ging ter plaatse voor onderzoek.

Bij aankomst bleek om een arbeider van Braziliaanse komaf te gaan, die tijdens het werken is verongelukt.

Het ontzielde lichaam van de man is door een uitvaartbedrijf afgevoerd naar het mortuarium.