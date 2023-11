23-jarige bromfietsdief na een maand aangehouden door RBT-Midden

Leden van Regio Bijstand Team Midden (RBTM) hebben woensdagavond een 23-jarige bromfietsdief aangehouden aan de Indira Gandhiweg in Suriname.

De benadeelde had zijn bromfiets zaterdag 7 oktober voor zijn woning op het balkon geplaatst. Hij had die met een gordijn afgedekt.

De man ontdekte op een gegeven moment dat het slot van de poort was doorgezaagd. Bij onderzoek bleek dat zijn bromfiets niet meer op het balkon stond.

Na de ontdekking schakelde de benadeelde de Surinaamse politie in. Na ruim een maand werd de verdachte Xaviee door leden van Criminelen Inlichtingen Unit (CIU) in beeld gebracht.

Woensdag lukte het de sterke arm de verdachte in de kraag te vatten. Hij is intussen overgedragen aan politie Flora voor verder onderzoek. De bromfiets is nog niet terecht.