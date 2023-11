Jennifer van Dijk-Silos: “Ik ben genezen van de politiek”

Jurist Jennifer van Dijk-Silos stelt geen politieke ambities meer te hebben. “Ik ben daarvan genezen. Na een onrechtvaardig ontslag genees je wel van de politiek. Absoluut”, zei de oud-minister in het programma Bakana Tori.

Van Dijk-Silos werd op 10 augustus 2015 onder het tweede presidentstermijn van Desi Bouterse benoemd tot minister van Justitie en Politie in Suriname, maar moest na anderhalf jaar op 21 maart 2017 weer het veld ruimen.

Aanleiding voor dit ontslag was een brief van het Hof van Justitie waarin de rechters hun vertrouwen in de minister hadden opgezegd. Van Dijk-Silos heeft vanaf toen vaker gesteld dat zij op een onrechtvaardige wijze is behandeld en ontslagen. Als zij nu een rol moet hebben in de politiek, dan is het geen eerstelijnsrol, maar iets als een deskundig adviseur.

“Je hebt resources nodig, brain trust waarop je kan bouwen. En ze zijn allemaal gespecialiseerd op verschillende gebieden. Men moet rationeel omgaan met hun kabinet. Dan komen ze er wel”, stelt zij.

Van Dijk-Silos is momenteel trekker van beweging ‘Passie voor Suriname’, welke in maart dit jaar werd gelanceerd. De organisatie wil voor de verkiezingen van 2025 ervoor zorgen dat het ’traditioneel stemmen’ met 20 tot 30% afneemt en men heel bewust kiest op wie men hun stem uitbrengt. Daarvoor zal ‘Passie’ ook het veld ingaan.

Echter stelt zij dat er binnen de beweging door enkele leden wel gesproken is om ‘Passie voor Suriname’ om te zetten in een politieke partij en mee te doen aan de verkiezingen. Zij vindt echter dat de beweging op dit moment nog geen reden heeft om die transformatie te maken.