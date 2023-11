Sharman: “Verschrikkelijk dat je in je eigen land niet veilig bent in je eigen huis”

DNA-vicevoorzitter Dew Sharman vindt dat de regering er alles aan moet doen om het gevoel van veiligheid terug te brengen in Suriname.

“Criminaliteit hier, criminaliteit daar. Beroving hier, beroving daar. Er lijkt maar geen einde hieraan te komen. Als u sommige Surinaamse dagbladen openslaat, dan is er bijna geen ander nieuws dan nieuws over de criminaliteit. Wie waar beroofd is en op welke wijze. Mensen worden op klaarlichte dag beroofd, terwijl ze nog televisie aan het kijken zijn.

U begrijpt dat dit zorgwekkend is, maar nog zorgwekkender is dat de samenleving het gevoel heeft dat er geen beleid wordt losgelaten om dat te gaan indammen. Mensen durven nu niet meer over straat te gaan. En dat is verschrikkelijk. Dat je in je eigen land niet veilig bent in je eigen huis”, aldus Sharman dinsdag in De Nationale Assemblee.

Sharman deed wederom een beroep op voorzitter Marinus Bee om zijn invloed aan te wenden. Ook op de regering en met name Justitieminister Kenneth Amoksi werd een beroep gedaan om er alles aan te doen om het gevoel van veiligheid terug te brengen bij de samenleving.

De VHP’er benadrukte ‘heel desperate’ te zijn geworden met de veiligheidssituatie in Suriname. Ook is hij bezorgd dat de Surinaamse Politiebond (SPB) zich opmaakt om samen met de C-47, COL, ziekenhuis- en overige veiligheidsbonden te gaan staken.

“U begrijpt dat natuurlijk criminelen daar een boodschap aan ontlenen en de zaken uit haar voegen zullen geraken”, zei Sharman.