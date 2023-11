Jongeman gekapt tijdens vechtpartij tussen groepen

Een vechtpartij dinsdagmiddag, tussen twee groepen bij een winkel aan de Bonistraat in Suriname, is uitgemond in een kappartij. Daarbij is een jongeman zwaargewond geraakt.

Over het motief van de vechtpartij die rond 14.00u plaatsvond, is nog niets bekend.

De vechtpartij, waar ook hangjongeren bij betrokken waren, vond plaats voor de winkel. Een van de jongeren liep een kapwond op, dat met een scherp voorwerp was toegebracht.

Het slachtoffer rende daarna naar zijn woonadres niet ver van de winkel, waarna de Surinaamse politie werd gealarmeerd.

Een ambulance werd ingeschakeld om het slachtoffer dat niet aanspreekbaar was, naar het ziekenhuis af te voeren voor verdere medische hulp (foto). Over zijn gezondheidstoestand is nog niets bekend.

Het onderzoek in deze zaak duurt voort.

De redactie van Waterkant.Net verneemt dat de politie tijdens surveillance vaak tegen de hangjongeren voor de winkel moet optreden en van de plaats wegstuurt. Kort na het politie optreden wordt de locatie echter weer bezet gehouden door dezelfde hangjongeren.