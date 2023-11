Parlementariër Dijksteel vraagt aandacht voor watertekort binnenland

Veel gebieden in het binnenland van Suriname hebben momenteel te maken met het extreem droog weer. Zo is er een extreem lage waterstand in de rivier. DNA-lid Cheryl Dijksteel heeft vandaag in het parlement aandacht gevraagd voor dit probleem. Dit heerst in alle regio’s van de verzorgingsgebieden van de Medische Zending (MZ).

Dijksteel heeft in het Surinaamse parlement aangegeven dat transport door water bemoeilijkt is, waardoor de poli medewerkers verstoken zijn van drinkwater en voeding. Ook de bevoorrading van medische verbuiksartikelen is in gedrang.

De zorg wordt ernstig belemmerd. De druk op de huishoudens van de poli medewerkers is enorm. Het meest urgent zijn de regio’s; Boven Suriname, Oost- Suriname en Brokopondo.

Vanwege het uitblijven van de eploitatiekosten ontbeert de MZ nog meer aan gelden om transport te betalen.

Het lid vraagt voor aandacht aan de regering in de vorm van humanitaire hulp om dit probleem aan te pakken. Ook de poliklinieken van MZ kampen met een tekort aan water. De soela’s Jawjaw, Feloelasi dichtbij Ladoani, Biahati, Bofokoele, Pikin Rio, Akaa, Kapusa, Tapawatra en Grandam, zijn volledig droog.

Bewoners geven aan dat de droogte als gevolg heeft, dat scholen gesloten zijn. De MZ heeft eerder ook alarm geslagen over de situatie.