Bouva: “300 ha grond ondernemer Brokopondo ingepikt en herverdeeld onder personen dichtbij GBB-minister”

NDP-parlementariër Melvin Bouva vindt dat er een dringende stop moet komen aan de wijze waarop het grondbeleid in Suriname zich nu voltrekt. Tijdens de openbare vergadering dinsdag in De Nationale Assemblee merkte de politicus op over informatie te beschikken dat 300 ha grond van een ondernemer in het district Brokopondo is ingepikt en is herverdeeld onder personen dichtbij minister Dinotha Vorswijk van Grondbeleid en Bosbeheer (GBB).

“De regering moet gronden van burgers en ondernemers in dit land met rust laten. 300 ha wordt ingepikt van een ondernemer en gaat naar verwanten dicht bij de minister heen. En grondinspectie zegt dat er geen enkele bedrijvigheid daar is. Kijkt de grondinspectie met een andere bril? Hebben ze een andere manier van beoordelen van zaken. Dit kan niet”, benadrukte de NDP’er.

Hij vergeleek deze situatie met het recent geval in Saramacca waarvoor de grondinspecteur Kavish G. is aangehouden.

De parlementariër stelde dat indien er een balans wordt opgemaakt van hoeveel honderden hectaren aan grond allerlei personen dichtbij de regering hebben gehad in vergelijking met de percelen die behoeftige personen hebben gehad, die balans dan over zou slaan.

“Dan slaat die balans over. A san musu kba. Echt waar. En we horen allerlei geruchten, allerlei spang edes tussen de regeringen binnen de regering, links nanga rechts, maar daar hebben we niets aan”, aldus Bouva.

Als het aan NPS-fractieleider Gregory Rusland ligt, dan moet parlementsvoorzitter Marinus Bee een speciale DNA-vergadering uitschrijven waarin in-depth gesproken kan worden over alle issues die te maken hebben met het grondbeleid.

“Laten we bij die discussie allerhande persoonlijke en partijzaken eindelijk aan een kant zetten. Laten we als parlementariërs gaan zitten en kijken naar wat het beleid is en wat we willen met grond”, aldus de NPS’er. De politicus stelde ook voor om alle gronduitgiftes en grondconversies voor de komende zes maanden tot een jaar on-hold te zetten totdat er duidelijkheid is waar men naar toe wilt met het grondbeleid.