Nog een inbraak verdachte met schotwond aangetroffen

De politie in Suriname heeft maandagmorgen rond 11.00u een man met een schotwond in zijn borst voor theater Unique aangehouden. Het zou gaan om een inbraak verdachte die zondag rond middernacht beschoten zou zijn door een ondernemer.

De gewonde man wordt gelinkt aan een inbraak bij een woning aan de Dieselstraat, waarbij de eigenaar tevens directeur van een helikopterbedrijf maandag het vuur op vier inbrekers opende, toen hij ze op heterdaad betrapte.

Op zondag 5 november zouden de inbrekers al een aantal televisietoestellen uit de woning van de benadeelde hebben weggenomen. Het vermoeden bestaat dat de daders de volgende nacht wederom in de woning van de benadeelde probeerden in te breken, maar tijdens hun daad door de eigenaar op heterdaad werden betrapt.

Nadat de bewoner het vuur opende op de inbrekers gingen de verdachten verschillende richtingen op. Een van hen, A.P.(27), raakte gewond aan zijn been. Het vermoeden bestaat dat A.P. zelf de politie heeft ingeschakeld en zijn locatie heeft doorgegeven. Hij werd daarna in de omgeving van Tweekinderenweg in een bosschage aangetroffen.

De tweede verdachte I.W. (27) werd door de benadeelde achtervolgd en aangehouden. Beide mannen werd op dezelfde dag aangehouden.

De derde verdachte D.B. (23) werd maandagmorgen aan de Fred Derbystraat met een schotverwonding in zijn borststreek aangetroffen en aangehouden. Hij is met de ambulance vervoerd naar de Spoedeisende Hulp, waar de verdachte onder politiebewaking is opgenomen.

Kapitale Delicten is belast met het verder onderzoek.