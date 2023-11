Ondernemer schiet inbreker in been: twee verdachten aangehouden en twee voortvluchtig

Een bekende ondernemer in Suriname heeft zondagavond een verdachte neergeschoten, die samen met drie anderen bezig was in zijn woning aan de Dieselstraat in te breken.

Vernomen wordt dat de ondernemer eigenaar is van een helikopterbedrijf en eerder op de dag bij de Surinaamse politie aangifte van inbraak had gedaan. Het vermoeden bestaat dat dezelfde verdachten het adres wederom in de avond hebben aangedaan om in te breken.

Rond 23.30u betrapte de eigenaar van het pand de verdachten daarbij op heterdaad. Hij loste een aantal schoten met zijn een vuistvuurwapen, waarbij één schot de verdachte A.P. raakte.

De politie van Geyersvlijt werd geattendeerd en ging ter plaatse voor onderzoek. Agenten troffen eerst de neergeschoten verdachte A.P. (27) aan. Daarnaast werd ook een tweede verdachte I.W. (27) aangetroffen, die door omstanders was aangehouden en overgedragen aan de politie.

De verdachte met de schotwond werd met de ambulance vervoerd naar de Spoedeisende Hulp, terwijl de tweede door de politie werd meegenomen naar het politiebureau. De twee andere inbrekers zijn nog voortvluchtig.

Na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie worden beide mannen in verzekering gesteld. De verdachte met schotwond in zijn linkerbeen is onder politiebewaking opgenomen in het ziekenhuis.