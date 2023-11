Op vertrek staande passagier overleden op vliegveld

Een man die vanmorgen op het punt stond om in het vliegtuig te stappen richting Drietabbetje, is op een bankje op het vliegveld te Zorg & Hoop in Suriname overleden.

Naar verluidt was de man al enkele dagen ziek. Daar de arts in Paramaribo niets kon vinden besloot hij weer naar Drietabbetje te gaan.

Vanmorgen werd hij naar het vliegveld aan de Doekhieweg-Oost gebracht, waar in afwachting op zijn vlucht hij plaats nam op een bankje voor een vliegmaatschappij.

Daar kwam hij niet veel later te overlijden.

De politie van Flora werd gealarmeerd en ging ter plaatse voor onderzoek. De overige instanties werden instelling gebracht voor nader onderzoek ter plaatse.

Het onderzoek duurt voort.