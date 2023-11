Vrouw op bromfiets vliegt uit de bocht en eindigt in goot

Bij een eenzijdig verkeersongeval vanmorgen aan de Welgedacht A-weg in Suriname, is een vrouw op een bromfiets in een goot terechtgekomen.

De bestuurster van de brom reed over bovengenoemde weg toen het ter hoogte van pandnummer 257 mis ging. Door nog onbekende reden verloor ze de controle over het stuur.

De vrouw vloog met het rijtuig uit de bocht en kwam in de goot langs de weg terecht.

De Surinaamse politie kreeg de melding van het voorval en ging ter plaatse voor onderzoek. Een ambulance werd ingeschakeld en het verplegend personeel moest het slachtoffer bij de goot wegdragen (foto).

De vrouw klaagde van pijn over haar heel lichaam en is met de ambulance afgevoerd naar de Spoedeisende Hulp van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo.