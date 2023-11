Man mishandelt security vrouw en maakt twee vuistvuurwapens buit

Een vrouwelijk security guard die in een wachtruimte van de beveiliging aan de Lalla Rookhweg in Suriname aanwezig was, is in de nacht van maandag op dinsdag 7 november overvallen door een onbekende man.

Daarbij zijn twee vuistvuurwapens buitgemaakt.

Vernomen wordt dat de vrouw alleen in de wachtruimte was en haar collega’s op surveillance waren. Er werd plotseling geklopt op de deur, waarna ze die opende.

Een ongewapende man overmeesterde de security vrouw. Ze moest slagen en trappen incasseren, waarna de dader met twee vuistvuurwapens van het securitybedrijf ervandoor ging.

De man is na de daad de Vieruurbloemstraat in gerend. De politie van Uitvlugt was ter plaatse voor onderzoek. Van de dader ontbreek nog elk spoor.