Nieuw VOS-schoolgebouw Magentakanaalweg officieel in gebruik genomen

Leerlingen van VOS Welgedacht C zijn overgeplaatst naar een nieuw gebouw. De nieuwbouw is tot stand gekomen door een publieke-private samenwerking waarbij de overheid grond beschikbaar heeft gesteld. Via de Sanatan Dharm Maha Saba is het nieuwe gebouw vervolgens met donaties van particulieren neergezet langs de Magentakanaalweg in Suriname.

De Surinaamse president Santokhi, minister Ori van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur (minOWC) en districtscommissaris Narain van Wanica Noord-West waren eregast bij de ingebruikname op maandag 6 november 2023.

Voor het schoolgebouw heeft de regering 2 hectare land middels grondhuur ter beschikking gesteld. Verder is er voor het bouwrijp maken van de grond en de bouw USD 2 miljoen door particulieren gedoneerd. Het nieuwe schoolgebouw telt 20 lokalen voor ruim 400 leerlingen. Een van de lokalen is speciaal ingericht voor een computerruimte. Het is de bedoeling dat er hierna ook een gymlokaal wordt bijgebouwd.

Schoolhoofd Sharmila Ramsaroep is zeer ingenomen met het nieuwe gebouw. “Het oude gebouw had slechts 14 leslokalen. De nieuwe locatie is niet ver van het oude gebouw te Welgedacht C, dus is het voor de studenten ook niet moeilijk te bereiken”, stelt het schoolhoofd. Zij voegt eraan toe dat de school praktisch is gebleven en dat er extra schoolbussen zijn ingezet. De nieuwe school is genoemd naar de vader van de hoofdsponsor, ‘Jhamontre Ramawadhdoebé’.

President Santokhi gaf aan dat de publiek-private samenwerking als speerpunt dient van het regeerbeleid. Het staatshoofd benadrukte hierbij het belang van het brengen van voorgezet en universitair onderwijs naar de districten waarbij gebruik gemaakt zal worden van afstandsonderwijs.

Ook onderwijsminister Ori spreekt van een mooi voorbeeld van partnerschap ten behoeve van gemeenschapsontwikkeling. “We hebben snel vanuit het ministerie een partnerschap kunnen smeden en vandaag zien we het resultaat”, aldus de bewindsman. Hij is van mening dat onderwijs een gemeenschappelijke zaak is.

“Met dit project is weer gebleken dat particulieren in staat zijn samen die verantwoordelijkheid te nemen”, stelt de minister.