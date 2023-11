Minderjarig meisje gaat naar TBL en keert niet meer huiswaarts

De politie in Suriname heeft twee mannen van 18 en 30 jaar aangehouden, die in gezelschap waren van een 14-jarig meisje dat zondag van huis was weggelopen.

Op maandag 6 november omstreeks 19.15 uur, ontving de politie van het politiebureau De Nieuwe Grond de melding dat het meisje op zondag 5 november omstreeks 18.00 uur van huis was vertrokken met als bestemming TBL en niet meer huiswaarts was gekeerd.

Maandag maakte het meisje contact met een nichtje van haar en vroeg daarbij naar 2.000 Surinaamse dollars om voor een appartement te betalen waarin zij verbleef.

Verder hield het meisje haar nichtje voor dat zij op de hoek van de Indira Gandhi- en Sitalweg bij de Suribetshop op haar zou wachten om het geld in ontvangst te nemen.

De politie van voormeld politiebureau werd hiervan in kennis gesteld en trof de minderjarige daar met de twee mannen aan. Het drietal werd naar het bureau overgebracht waarna bleek dat een van de mannen de vriend van het tienermeisje is.

Na afstemming met het Openbaar Ministerie zijn de mannen in verzekering gesteld.